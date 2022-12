Gwyneth Paltrow confesó haber consumido éxtasis

La impactante revelación se produjo a su paso por el programa televisivo 'Watch What Happens Live', durante una sección conocida como 'Acógete a la Quinta Enmienda' en la que los invitados se enfrentan a cuestiones comprometidas como '¿cuál ha sido la droga más dura que has probado nunca?', a la que Gwyneth respondió honestamente mientras esbozaba una pícara sonrisa: "éxtasis".

En el transcurso del mismo juego, la oscarizada intérprete también tuvo tiempo para revelar que preferiría quedarse encerrada en un ascensor con la actual mujer de su exnovio Brad Pitt, Angelina Jolie, antes que con su compañera de profesión Jennifer Garner, porque así podría "conocerla mejor".

A quien sí quiso dejar bien claro que conoce a fondo es al todopoderoso matrimonio formado por Beyoncé y Jay Z, a quienes agradece el hacer más llevadera su fama.

"La mejor parte de ser amiga de Beyoncé y Jay Z es tener una relación con personas que, bueno, son similares a mí. Obviamente no soy tan famosa ni tengo tanto éxito como ellos, pero sí estoy expuesta a la opinión pública y tengo a gente que me ayuda a recorrer mi vida en esas circunstancias, y ellos son unas personas muy amables y cariñosas", explicó la actriz, añadiendo: "Además, me permite pasar tiempo junto a su hija [la pequeña Blue Ivy (3)], a la que adoro".

Por: BangShowbiz