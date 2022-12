Gloria Estefan: 'Superé mi accidente de tráfico gracias a las oraciones de la gente'

La cantante Gloria Estefan está convencida de que fueron las oraciones de sus fans lo que le dio la fuerza necesaria para no tirar la toalla durante el largo proceso de rehabilitación al que tuvo que someterse tras sufrir un terrible accidente de tráfico en 1990, cuando un camión chocó contra el autobús de su gira, que la dejó prácticamente paralizada.

"Después del accidente, lo que descubrí fue el poder de la oración. La gente estuvo rezando de rodillas en el hospital durante dos semanas, no querían irse. Y yo sentí esa energía. Y quería demostrar a la gente que también tienes que poner esfuerzo de tu parte, no puedes sentarte a rezar y a esperar. Solía hacer rehabilitación entre seis y siete horas cada día", explicó la intérprete a Entertainment Tonight.

Ahora la estrella de la música latina ha querido reflejar su experiencia personal en su nuevo musical, 'On your Feet', que tiene un significado particularmente especial tanto para ella como para su marido, Emilio Estefan, al haber sido escrito por su hija Emily.

"Cuando tuvo el accidente nos dijeron que no volveríamos a tener hijos, y ahora nuestra hija es la que ha escrito el musical", apuntó Emilio.

Además del duro golpe que supuso para la familia el accidente de Gloria, la obra teatral también revelará algunos aspectos menos conocidos de su vida privada, como por ejemplo lo mucho que le costó a Emilio ganarse el visto bueno de su suegra.

"El musical mostrará todo lo que pasamos nosotros y que mucha gente no sabe. En las funciones previas, el público primero ha llorado y al final todo el mundo bailaba. La música nueva fue escrita por mi hija y eso me da mucha alegría. Además, habrá cosas que no se sabían, como ver cuánto no me quería mi suegra", revelaba divertido el productor musical a su paso por la Feria Internacional de Cine en Guadalajara, México, para presentar su documental 'An Unbreakable Bond'.