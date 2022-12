Gloria Estefan cumple 57 años rodeada de los suyos

Inmersa en un gran momento profesional y personal, Gloria Estefan cumple hoy 57 años, aunque ha aprovechado este fin de semana para celebrarlo rodeada de familiares. De hecho, el pasado viernes la cantante ya anunciaba a sus seguidores de Twitter que estaba a punto de comenzar un sinfín de celebraciones.

"¡Fin de semana de cumpleaños, mi gente! ¡Empezando a celebrar hoy! ¡Besos!", escribía la intérprete cubana en su perfil.

El maratón de festejos comenzaba cuando la cantante asistía con su hermana pequeña, Becky, a un concierto en el que su hija Emily (20) tocaba la batería. "¡Tan orgullosa!", tuiteó Gloria junto a una foto de Emily en plena actuación.

Al día siguiente la afamada intérprete celebraba una gran fiesta de cumpleaños en la que disfrutó de una tarta sorpresa de su marido, el productor musical Emilio Estefan, en la que se veía una romántica imagen del matrimonio. El propio Emilio no dudaba en disfrutar al máximo de la fiesta uniéndose a la banda de músicos que actuaban en el evento para dedicarle a su mujer un poco de música.

"Mi hombre tocando para mí", escribió la cantante junto a una fotografía de su marido tocando los bongos.

No es extraño que Gloria Estefan esté radiante de felicidad ya que vive un momento inmejorable, en el que además de su estable situación personal destaca su total inmersión en la preparación del musical 'On Your Feet!'. El nuevo reto de la inseparable pareja se estrenará en noviembre de 2015 en Broadway y narrará sus propias experiencias vitales, en un intento de mostrar a sus seguidores cómo superar los obstáculos que van apareciendo a lo largo de la vida.

"Espero que este proyecto sirva como fuente de inspiración para aquellas personas que tienen que superar retos muy complicados todos los días. Creo que el musical será una forma de hacer reír a nuestros fans, de hacerles llorar y también de hacerles bailar, pero sobre todo de devolverles todas las satisfacciones que nos han dado en todo este tiempo", aseguraba recientemente Gloria al portal Broadway World.