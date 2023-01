Giovanny Ayala, de nuevo a la soltería

¡Así es! El cantante le dijo ‘chao, si te vi no me acuerdo’, a su hermosa novia paisa casi 20 años menor que él, Luciana Bautista. Recuerden que la parejita andaba saliendo hacer un par de meses; es más en ‘La Red’ se los contamos de primeritas. El amor estaba floreciendo, se la pasaban en eventos sociales, ella lo acompañaba a sus conciertos pero de un tiempito para acá no se volvieron a ver juntos, y en redes sociales menos... Pues señores, está más que confirmado que la pareja terminó su relación. Ahora Giovanny anda súper juicioso dedicado a su música y a Luciana se le acabó ese cuartico de fama.