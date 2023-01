Gina Rodriguez pide a los latinos que apoyen a Óscar Isaac (pese a que él no quiere representar a esa comunidad)

La actriz Gina Rodriguez ha decidido iniciar una campaña en sus redes sociales en la que cada lunes propondrá a un "artista latino" para que tanto sus seguidores como el resto de la comunidad puedan apoyarle en un intento de aumentar la diversidad en la industria del entretenimiento, siendo su primer candidato Óscar Isaac. Sin embargo, Gina no ha escogido al mejor protagonista, ya que Óscar ha dejado claro en varias ocasiones que no se siente cómodo representado a los "guatemaltecos o a los latinos" a pesar de que haber nacido en Guatemala.

"Este es Óscar Isaac, es un actor guatemalteco. Con todo el revuelo que se ha armado sobre la falta de diversidad en los Óscar, he decidido comenzar un movimiento y hablar desde la perspectiva de una latinoamericana a quien le gustaría ver a más latinos en pantalla. Hay 55 millones de latinos en este país y, aunque cada uno procedamos de un entorno distinto, unidos podemos hacer que una película arrase en taquilla o que una serie rompa los récords de audiencia. Cuanto más dinero recauden este tipo de proyectos, más dinero se invertirá en incluir a latinos en superproducciones o como protagonistas en televisión. Mi solución es la siguiente: se necesita apoyo", afirmó Gina en su cuenta de Instagram, donde explicó cómo planeaba aportar su granito de arena a la causa: "Cada lunes propondré a un artista latino para que le apoyemos. Vamos a usar nuestras voces y los números para demostrar que nos apoyamos los unos a los otros, para demostrar que podemos conseguir [que una cinta sea] un éxito en taquilla, para demostrar que hay que empezar a apoyar las diferentes culturas latinas en pantalla. Esa podría ser una parte de la solución para que el año que viene tengamos muchas películas dignas de competir en los Premios de la Academia".

A pesar de la buena intención tras el gesto de Gina, lo cierto es que a Óscar nunca le ha interesado utilizar sus orígenes guatemaltecos en beneficio de su carrera interpretativa, por mucho que ahora la meca del cine se haya dejado seducir por el encanto de las estrellas latinas.

"Nunca me he considerado un actor étnico. No me siento cómodo diciendo que represento a los guatemaltecos. O a los latinos. O a los hombres latinos que miden 1,75", aseguraba el intérprete en una entrevista a la revista GQ.