George Michael desmiente los rumores de su rehabilitación

El cantante George Michael ha recurrido a las redes sociales para asegurar a todos sus fans que se encuentra "perfectamente" después de que un miembro de su familia, Jackie Georgiou -a quien asegura no haber visto en los últimos 18 años-, afirmara que estaba recibiendo tratamiento para intentar superar su adicción al crack.

"Queridos míos, no creáis toda esa basura que aparece en los periódicos dicha por alguien a quien ya no conozco y a quien no he visto desde hace casi 18 años... Me encuentro perfectamente y he estado disfrutando de Wimbledon al igual que todos vosotros. ¡Me hubiera gustado que llegaran a los cinco sets!", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter.

El representante de George también desmintió las acusaciones vertidas por Georgiou, que está casada con el primo del cantante, Andros.

"Aunque es nuestra política no comentar asuntos personales, en esta ocasión queremos señalar que esa historia, completamente falsa, ha sido filtrada a la prensa por la mujer de un familiar muy lejano, con quien Michael no ha tenido trato desde hace años. Por lo tanto no es ninguna sorpresa que esté tan equivocada", aseguró el representante de la estrella en un comunicado público.

En una entrevista concedida al periódico The Sun, Georgiou reveló que el cantante ingresó en rehabilitación porque su familia temía por su vida debido a sus problemas de adicción al alcohol y a las drogas.

"Fumaba crack. Antes de ingresar en rehabilitación, llegó a un punto en el que se ponía a temblar diciendo: 'Necesito más'. En las fiesta se colocaba y acababa desmayándose y tenían que levantarle del suelo. Se despertaba después de haber vomitado, cosas horribles... Estaba muy delgado y enfermo. Era por culpa del crack, la marihuana, el alcohol, la cocaína. Estaba en muy mal lugar y las cosas estaban empeorando. Iba a acabar encerrado o muerto. Me da pánico que muera. Hay mucha gente que sufre por él, incluidas sus dos hermanas. Se ha estado poniendo en peligro él solo".

Por: Bang Showbiz