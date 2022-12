George Clooney se lleva 'divinamente' con su futura suegra

La madre de la abogada Amal Alamuddin ha querido cortar de raíz los rumores sobre la "fría relación" que mantendría con su futuro yerno, el actor George Clooney, dejando muy claro que su familia ha recibido al prometido de su hija con los brazos abiertos y, principalmente, que el paso del tiempo solo ha logrado intensificar la afinidad que ya existía entre ambos, forjado en parte por el encanto y la caballerosidad del famoso intérprete.

"Estamos perfectamente, nunca ha habido tensión alguna en mi casa con respecto a George y a Amal. Nuestras familias se llevan divinamente y estamos todos muy contentos por el amor que se profesan", publicó el diario The Sun citando a Baria Alamuddin.

Publicidad

Para terminar de aclarar su postura sobre el debate que ha generado su figura, Baria no ha dudado en echar por tierra las habladurías sobre la reticencia que supuestamente habría mostrado ante el inminente enlace de la pareja, unas dudas al parecer relacionadas con su hipotética pertenencia a la minoría drusa del Líbano y a las estrictas reglas matrimoniales de este grupo religioso.

La madre de Amal Alamuddin, como asegura el mismo medio, no tendría ningún problema ante el hecho de que la abogada se haya desmarcado de las tradiciones de su comunidad para pasar por el altar con alguien completamente ajeno a este colectivo.

Independientemente de cuál fuera su reacción inicial al conocer a su futuro yerno, con el tiempo Baria ha caído rendida ante los encantos de George Clooney y eso explica que recientemente pasara unos agradables días de vacaciones en Italia con su hija y el actor.

Por su parte, el polifacético artista tampoco ha tardado demasiado en responder a quienes han sugerido que la relación con su suegra se veía definida por una gran rivalidad, una "fábula completamente inventada" que ha calificado de irresponsable y peligrosa.

Publicidad

"Lo primero que deseo aclarar es que esta historia es completamente falsa. Para empezar, la madre de Amal no pertenece a la minoría drusa y ni siquiera ha vuelto al Líbano desde que su hija y yo comenzáramos nuestra relación. Y por supuesto, no se ha opuesto a nuestro matrimonio de ninguna manera. Pero esa no es la cuestión. Este tipo de mentiras enmascaran problemas mayores. La irresponsabilidad, a día de hoy, de explotar las diferencias religiosas cuando no las hay es como poco negligente, y sobre todo peligroso. Tanto Amal como yo tenemos miembros de nuestras familias repartidos a lo largo y ancho del mundo, y la mera idea de que alguien pudiera crear tensión entre nosotros con el mero objetivo de vender periódicos debería ser considerado un acto criminal", declaraba Clooney en un comunicado publicado en el diario USA Today.