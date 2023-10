Florinda Meza habló de los derechos de los programas de 'Chespirito', ¿se niega a venderlos?

Florinda Meza , la icónica actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, conocido a nivel internacional como ' Chespirito ' por las múltiples producciones que atraparon a miles de personas, se ha pronunciado respecto a los derechos que conforman el legendario legado del comediante.

En la sección Rapiditos de La Red , nuestros presentadores nos muestran las declaraciones de Meza y adicionalmente dan su opinión sobre este tema que ha resultado ser tan polémico en redes sociales. Carlos Vargas explica que estos derechos están divididos entre la actriz y el hijo del mismo 'Chespirito', Roberto Gómez Fernández.

Por medio de su perfil en la red social Instagram, y ante sus más de 300 mil seguidores, la mujer recordada por interpretar a doña Florinda en 'El Chavo del Ocho', expresó lo siguiente:

"Se dice que yo me opongo a que los programas de 'Chespirito' sean transmitidos nuevamente... total y absoluta mentira. Una herencia del género, del talento de Roberto Gómez Bolaños no es solamente un regalo, es una grande y valiosa responsabilidad".

Adicionalmente, ella agregó que el comprador interesado en los derechos de las producciones de 'Chespirito' ha intentado realizar la transacción en cuatro ocasiones, pero que no ha sido invitada.

"Qué tristeza, el público está esperando, el comprador está en pie, pero no he sido yo quien dijo no. Pregunten al que tengan que preguntar", manifestó al finalizar sus declaraciones e hizo énfasis en su interés en que el trabajo de su difunto esposo continúe siendo un referente en el mundo del humor y la televisión en el continente.

Al terminar de ver la nota preparada para la sección Rapiditos de La Red, Frank Solano expresó su preocupación con respecto a este lío legal que parece haber entre las partes, pues considera que las nuevas generaciones ahora desconocen el legado de Roberto Gómez Bolaños y sus programas marcaron una época.

Carlos Vargas, por su parte, lamentó la situación porque los principalmente afectados son los fanáticos que llevan al comediante mexicano en sus corazones y quieren seguir honrando su memoria y arte.

