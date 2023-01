Florence + the Machine debuta en Instagram para promocionar su próximo single

La formación liderada por Florence Welch ha debutado en Instagram con una cuenta llamada 'florenceandthemachine' que ya ha sido verificada por la plataforma y a través de la cual han confirmado el lanzamiento este mismo jueves 3 de mayo de su nuevo sencillo: 'Hunger'.

En su perfil, la banda también ha compartido varias secuencias del videoclip que acompañará a la canción, dirigido por Andrés Gonzalez Rojas, y de las imágenes que se incluirán en el libreto de su próximo disco, el primero que publicarán desde 2015.

Hace apenas unos días, coincidiendo con la celebración del Record Store Day el día 21 de abril -que busca promocionar las tiendas de discos independientes-, el grupo ya ofreció a sus fans un pequeño adelanto de lo que está por venir con el estreno del single inédito 'Sky Full Of Song' y en breve presentarán en directo ese nuevo material en una pequeña gira por Reino Unido que por el momento solo cuenta con tres fechas. Por otra parte, está previsto que Florence + the Machine actué como teloneros de los Rolling Stones el 25 de mayo en el concierto que sus Satánicas Majestades ofrecerán en Londres.

Los rumores apuntan a que, de cara a su esperadísimo trabajo con el que regresarán a la escena musical tras 'How Big, How Blue, How Beautiful', el trío de músicos ha reclutado a Mark Ronson -que ya dio su toque mágico al disco 'Joanne' de Lady Gaga hace dos años- en las labores de producción.

