Fergie recibe un regalo de su expareja tras su desastrosa interpretación del himno

El actor Josh Duhamel ha vuelto a ofrecer un ejemplo muy ilustrativo de la estrecha relación que sigue manteniendo con la cantante Fergie, con la que en septiembre del año pasado anunciaba el fin de su matrimonio de casi una década, así como de la profunda admiración que siente por ella tanto en el plano personal como en el profesional.

Y es que solo unas semanas después de que la exvocalista de los Black Eyed Peas recibiera un sinfín de críticas por la interpretación tan particular que hizo del himno nacional estadounidense en el 'All Star' de la NBA -también conocido como el Partido de las Estrellas-, el actor de 45 años ha revelado que no tardó en enviarle un ramo de flores para transmitirle todo su apoyo y, sobre todo, para recordarle que siempre podrá recurrir a él cuando lo necesite.

Publicidad

"Sinceramente, no sabía qué otra cosa hacer, pero quería dejarle claro que siempre estaré a su lado. Le dije: 'Siempre podrás contar conmigo, yo te cubriré las espaldas'. Y la verdad es que estamos hablando de una artista de un talento extraordinario, es maravillosa. Ha tenido un año difícil, pero es una mujer de una resistencia increíble. Y, por cierto, su nuevo álbum es genial", ha revelado a su paso por el programa de televisión 'The Dan Patrick Show'.

El intérprete de la saga 'Transformers', padre del pequeño Axl (5) junto a la afamada vocalista, ha reconocido por otro lado que él también recibió con cierta extrañeza la versión algo más sensual y con toques de jazz que escogió su exmujer para inaugurar tan mediático evento.

¡Fergie no ha sido la única! Ellos han sido criticados por cantar mal el himno nacional

Sin embargo, lo cuestionable o no de la decisión tomada por la artista no justifica en ningún caso, como ha apuntado el actor en la misma conversación, los ataques tan ofensivos que recibió Fergie en los días inmediatamente posteriores y a través de unas redes sociales que, como bien saben las celebridades, prácticamente carecen de filtros o barreras con las que apaciguar la crueldad de los internautas más desalmados.

Publicidad

"Estaba en el aeropuerto cuando me enteré de lo que había pasado, así que no pude verlo hasta que llegué a casa. Y me sentí... Quiero decir, he visto a esta mujer cantar la canción en un sinfín de ocasiones y en todas ellas lo había clavado, así que me sorprendió ver que estaba intentando hacer algo diferente. Pero ante todo me sentí mal por ella, hay como un ejército de trolls en internet que están a la espera de algo así para golpear sin piedad", ha explicado.

Por: Bang Showbiz

Publicidad