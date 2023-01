¡Feliz cumpleaños Carlos Vargas! El presentador celebra 40 años llenos de amor

Carlos Vargas está celebrando 40 años y los recibió por lo alto. Hace un par de días comenzó la fiesta que le dio la bienvenida a esta nueva etapa de su vida y no dudó en compartir los detalles a través de sus redes sociales.

El día de su cumpleaños decidió comenzarlo con una fotografía donde mostró cómo es él, sin filtros, recién levantado y al natural.

A través de Instagram compartió una imagen donde también expresó la felicidad que siente por recibir un nuevo año haciendo las cosas bien, amando lo que hace y con un placer infinito de ser feliz.

Carlos se describe como una persona buena onda, feliz y amable. No le hace daño a nadie para que no se lo hagan a él. No le gusta la gente mala y la rechaza de inmediato, no con groserías sino dejando de hablarles.

¡Feliz vuelta al sol a nuestro presentador!

