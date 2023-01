Exnovia de Ed Westwick cuestiona las acusaciones de violación realizadas contra él

La actriz Jessica Szohr mantuvo una relación sentimental durante un par de años con Ed Westwick, mientras los dos participaban en la serie 'Gossip Girl' dando vida a los personajes de Vanessa Abrams y Chuck Bass respectivamente. Aunque la artista ha sido una de las pocas allegadas al actor que no ha evitado pronunciarse acerca de la polémica en que este se ha visto envuelto durante las últimas semanas, admite que ella no sabe cómo reaccionar ante los relatos de dos mujeres distintas que afirman que fueron violadas por la estrella de la televisión.

"Yo no estaba allí, así que no puedo decir que pasara o que no pasara en favor de ninguna de las dos partes. Pero le conozco bien, desde hace años, y me resulta demasiado sorprendente. Espero que no sea cierto, pero también me siento fatal por cualquiera que se haya encontrado en una situación como esa, por las mujeres que se han tenido que enfrentar a algo así y por las situaciones en las que [las acusaciones] resultan ser falsas", ha declarado la actriz, evitando en todo momento desacreditar a quienes han hablado en contra de Westwick.

"No conozco a ninguna de esas chicas, podrían ser maravillosas y encantadoras y todo eso. Pero ese no es el Ed que yo conozco, con el que trabajé durante cinco años y con el que mantuve y mantengo una amistad. Me ha resultado muy chocante".

En su caso, Jessica se encuentra en una situación "complicada", dividida entre su deseo de creer que la persona a la que estaba segura de conocer muy bien jamás sería capaz de cometer unos actos tan terribles y la culpabilidad por la conclusión a la que le llevaría esa certeza: que las supuestas víctimas estarían mintiendo o al menos tergiversando la verdad.

"Conozco a Ed desde hace años y sé lo maravilloso que es, y no creo que pudiera poner a alguien en esa situación. Es difícil, porque jamás querrías que alguien a quien quieres pasara por algo así, o que le hiciera algo así a otra persona. Pero al mismo tiempo, aunque conozcas a esa persona bien y quieras pensar que jamás haría algo así, están las chicas que se han atrevido a alzar la voz y no sabes qué pensar; ¿están jugando con la verdad? Es complicado, complicado de verdad, algo que rezas para que no sea verdad", ha reconocido en conversación con la revista Cosmopolitan.

La actriz ha tenido la oportunidad de hablar recientemente con su exnovio -que ha negado en todo momento las acusaciones en su contra- acerca de cómo ha afrontado toda esta desagradable situación. Aunque reconoce que ha supuesto un golpe muy duro para él, al mismo tiempo también confía en que con el tiempo la verdad saldrá a la luz.

"Su actitud es: 'La verdad se sabrá eventualmente y con suerte la gente se dará cuenta y esperemos que ahí acabe todo'", apunta Jessica.

Hace unas semanas, Ed Westwick fue acusado por primera vez de agredir sexualmente a una compañera de profesión llamada Kristina Cohen, quien aseguró que el famoso actor la violó cuando ella acudió junto a su entonces pareja -un productor cuyo nombre ha preferido no revelar- a cenar a casa de la estrella. Días después, otra mujer -Aurélie Wynn- aseguró haber sido víctima de una situación muy similar a manos de la estrella televisiva durante la temporada en que ella aún deseaba emular sus pasos y triunfar en la industria.

