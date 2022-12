Exniñera de Ben Affleck podría protagonizar una película porno

Christine Ouzounian, exniñera de los actores Ben Affleck y Jennifer Garner, podría embolsarse un millón de dólares si acepta la oferta del director de cine porno Axel Braun para interpretar a Batwoman en la cinta 'Batman vs. Superman XXX: A Porn Parody', según informa el propio cineasta al periódico New York Post.

La película para adultos se estrenaría en marzo de 2016, al mismo tiempo que 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia', el último trabajo cinematográfico de Ben, a quien se le ha atribuido un idilio con la exniñera que habría sido supuestamente el detonante del final de su matrimonio con Garner.

Aunque Christine aún no ha respondido a la oferta de Braun, los rumores apuntan a que quiere rentabilizar al máximo su recién adquirida fama participando en programas de telerrealidad para convertirse en una celebridad televisiva por derecho propio.

"En Los Ángeles se dice que Christine está buscando un agente y que quiere llegar a un acuerdo con una televisión para aparecer en un programa como 'The Bachelorette' o 'Dancing with the Stars'. Sabe que lo más probable es que no pueda volver a ser niñera, ¿quién en Los Ángeles querría contratarla para que cuidara de sus hijos? Así que va a utilizar su popularidad para labrarse una carrera en el mundo del entretenimiento", explicaba una fuente al mismo medio.

Por: Bang Showbiz