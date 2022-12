Exigencias de Niall Horan para aquella que quiera ser su novia

"(Quiero una chica que) preferiblemente toque la guitarra u otro instrumento porque me resultan muy atractivas. (La banda femenina) Haim es genial, no me importa si son famosas o no, mientras sean agradables", confesó Niall Horan en una entrevista al diario The Sun.

A pesar de que el pasado mes de mayo mantuvo un romance con Louise Thompson --estrella de la serie 'Made in Chelsea'--, el cantante está actualmente soltero, y reconoce que su apretada agenda dificulta sus relaciones sentimentales.

Pero aunque la vida de un grupo musical de fama internacional es complicada, no lo es tanto como la de las hijas del presidente Barack Obama, Sasha y Malia, con quienes estuvieron durante su visita a la Casa Blanca el pasado año.

"Lo nuestro es una locura, pero en su caso cada vez que salen se convierte en una misión del servicio secreto. Aunque las chicas son normales, son un encanto de niñas", reveló a el cantante.

Tanto él como el resto de componentes de One Direction --Zayn Malik, Harry Styles, Liam Payne y Louis Tomlinson-- acudieron este martes a la presentación de su película en 3D 'One Direction: This Is Us' en Leicester Square (Londres) donde pudieron saludar a multitud de fans que esperaban ansiosos la llegada de sus ídolos.

Por: Bang Showbiz