Evangeline Lilly ha sido madre por segunda vez

La actriz de la serie 'Lost' Evangeline Lilly y su novio Norman Kali han dado la bienvenida al mundo recientemente a su segundo hijo. Aunque todavía la madre no lo ha confirmado, está claro que el feliz acontecimiento ya ha tenido lugar, ya que fue vista en bikini luciendo su recobrada figura en Hawái este jueves, según publica E! News.

La guapa actriz y su pareja, que son padres ya de Kahekili (4), anunciaron el embarazo el pasado junio.

"Esta es mi segunda vez y creo que he sido muy afortunada. Es muy sencillo y me encanta. Me siento bien, me siento bendecida", comentaba al mismo portal por aquel entonces.

Tan feliz se siente Evangeline en su papel de madre que querría tener una gran familia, incluso adoptando hijos, aunque encuentra difícil el proceso.

"Quería adoptar cuatro. Mi pareja y yo ya hemos ahondado en el proceso de adopción y es duro, así que veremos qué pasa. La vida es bella de forma mágica y trae lo que es perfecto para ti", contaba el pasado enero a la revista Ocean Drive.

Por: Bang Showbiz