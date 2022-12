Eva Mendes vuelve a los brazos de su exnovio

La relación sentimental entre Eva Mendes y el actor Ryan Gosling parece no estar pasando por su mejor momento , por eso la intérprete de origen cubano se ha reunido con su exnovio George Augusto -con quien mantuvo un romance desde 2002 a 2010- para confesarle la difícil situación en la que está inmersa.

"Eva ha llorado delante de Augusto por todos los problemas que tiene con Ryan y como resultado ambos se han acercado de nuevo. Augusto piensa que ella y Ryan han terminado su romance, y asegura que solo es cuestión de tiempo que la pareja haga oficial su separación", confesó una fuente a la revista Heat.

Augusto se ha convertido en el principal apoyo de la artista, quien no ha dudado en revelarle que los problemas con Ryan Gosling vendrían motivados por el deseo del actor de formar una familia, un importante paso que Eva no estaría dispuesta a dar porque no se siente todavía preparada para ello, la misma razón que motivó su separación del propio Augusto hace ocho años.

"La historia se repite de nuevo. A él le encantan los niños y le gustaría casarse, pero ella no está preparada", confesó el informante al citado medio.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Eva confiesa no estar dispuesta a pasar por el altar o a tener hijos, ya que siempre ha tenido claro que no son dos de sus prioridades en la vida.

"No quiero tener hijos. Me encantan los bebés, son preciosos, pero me gusta más poder dormir y no estar preocupada por nada. Además, tampoco quiero casarme porque creo que el matrimonio es una cosa muy arcaica. Hoy en día no está entre mis planes", aseguraba en una entrevista a la revista Marie Claire.

Por: Bang Showbiz