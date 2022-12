Eva Mendes está lista para tener otro hijo

Ni las noches en vela por culpa de los llantos ni los nervios característicos de toda madre primeriza han conseguido disuadir a la actriz Eva Mendes -que dio la bienvenida a su primera hija junto a Ryan Gosling, Esmeralda Amada, el pasado mes de septiembre- de repetir experiencia en la maternidad lo antes posible.

"Tuvo un embarazo bastante complicado y no quiere esperar hasta tener cuarenta y tantos para tener el siguiente bebé. Le da miedo no tener ya las fuerzas o las ganas para ello. Desde su punto de vista, es ahora o nunca", aseguró una fuente a la revista OK!

Aunque Ryan también estaría de acuerdo en darle un hermanito o hermanita a su pequeña Esmeralda, en su caso cree que sería más conveniente esperar un poco más por razones médicas antes de aumentar la familia.

"Está siendo increíblemente estricto en lo que respecta a prestar atención a las recomendaciones del médico", apuntó el informante.

Entre los planes de futuro de la pareja no se incluye, sin embargo, el pasar por el altar ya que ambos se encontrarían muy a gusto con su actual estado civil y no verían ningún motivo para cambiarlo por mucho que se hayan convertido en padres.

"Ninguno siente la necesidad de casarse, no es una prioridad para ninguno. Saben de sobra que comparten algo sólido", aseguraba recientemente una fuente a E! News.

Bang Showbiz.