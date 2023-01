Eva Marie aprendió a confiar en sí misma gracias a su educación 'a la mexicana'

Si de algo se siente agradecida la luchadora y estrella del reality 'Total Divas', Eva Marie, es de la educación "a la mexicana" que recibió de su madre, quien le inculcó seguridad en sí misma y determinación.

"Creo que [ser latina] me ha ayudado porque mi madre me enseñó a ser fuerte y determinada, me transmitió el poder de creer en mí misma. Y creo que también me ayudó el tener siempre el apoyo de mi familia, creo que eso es porque me educaron para ser una familia unida en la que somos muy leales, sin importar nada más. Tengo que reconocer que todo eso es gracias a que mis padres me criaron a la mexicana y a la italiana. Me siento muy orgullosa de mis raíces", explica en una entrevista a Latina.

A pesar de sus raíces italianas por parte de padre, Eva se educó en un ambiente mexicano rodeada de su familia materna.

"Mi educación fue una mezcla de ambas culturas, pero predominaba la mexicana porque en la familia de mi madre eran 13 hermanos. Ese lado de la familia es muy grande, así que están muy presentes en mi vida. Incluso tuve una fiesta de quinceañera. Y mi madre es la matriarca de la familia: es la típica señora mexicana que mide un metro y medio y dirige toda la familia, pero así funcionan las cosas. Mi madre es la mayor de sus hermanas, así que cuando yo era pequeña un par de mis tíos vinieron a vivir con mis padres. La familia es extremadamente importante para mí, siempre lo ha sido", revela.