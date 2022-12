Eva Longoria vuelve a irritar a los ecologistas

La estrella televisiva se ha ganado una gran reputación en el mundo de la filantropía al haber dirigido su popularidad y sus recursos a las muchas fundaciones que tiene para combatir las injusticias, pero parece que entre esas causas no se encontraría la protección de los animales. Eso mismo es lo que le ha reprochado una organización animalista llamada 'All Animal Rights', que ha utilizado la red social Twitter para denunciar la pasión que la intérprete todavía sentiría por la caza indiscriminada.

"Debes de ser estúpida o retrasada para presumir de que eres capaz de torturar y matar animales en cuestión de segundos. Nos parece muy grave la escasa consideración que tienes por la vida ajena, comportándote como si fueras una mujer prehistórica", le dirigió la citada asociación a través de la plataforma digital, incluyendo un enlace a la transcripción de las declaraciones que la artista ofreció hace algunos años, lo que la convirtió en una de las mayores enemigas del colectivo PETA, que aboga por una relación más ética con el reino animal.

Publicidad

"Ahora mismo podría matar y despellejar en cuestión de segundos a un ciervo, un cerdo, un conejo e incluso a una serpiente; porque soy una mujer de campo criada en Texas. Cuando era pequeña solía tener una escopeta en mi mano constantemente, disparando latas de Coca Cola o cualquier otro objetivo que me sirviera para afinar la puntería. Durante mi infancia, salía muchas veces a cazar ciervos y pavos, no es algo que me produzca demasiada incomodidad", reza el extracto de una entrevista publicada en la revista de caza Outdoor Life.

Aunque la extrovertida intérprete no ha querido sumergirse de lleno en la polémica y se ha limitado a recordar a su interlocutor que "ha pasado mucho tiempo" desde que dejó de utilizar pieles de seres vivos como complemento estético, algunas de sus admiradoras más leales han salido en su defensa para criticar a 'All Animal Rights' por cebarse con la actriz, acusando a la organización de malinterpretar citas caducas y fuera de contexto.

"No entiendo por qué seguís acosando a Eva al publicar otra vez declaraciones que ya no se corresponden con su forma de ser. Todos le pidieron que dejara de vestir pieles y por eso no la habéis vuelto a ver con ese tipo de prendas, ¿qué sentido tiene volver a remover el pasado? Parece que solo queréis hacerla daño", publicó la internauta en una entrada que fue compartida por la propia Eva Longoria.