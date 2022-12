Eva Longoria se enamoró del 'sentido del humor' de José Bastón

Aunque normalmente se niega a hablar del idílico romance que mantiene con José Bastón, la extrovertida Eva Longoria no ha podido resistirse a elogiar a su nueva pareja por el "sentido del humor y el intelecto" que irradia en todo momento, dos elementos que no solo le hicieron caer rendida a sus pies el día que se conocieron, sino que hoy en día le llevan a proclamar con orgullo que se siente muy "afortunada" en todo lo relativo a su ámbito sentimental. "Por lo general, siempre me he sentido atraída hacia aquellos hombres que tienen sentido del humor y un poderoso intelecto, así que me siento muy satisfecha con la persona que hoy ocupa mi corazón. La verdad es que me siento muy afortunada porque él tiene esas dos cosas que tanto necesito en una persona. No me puedo quejar", reveló la estrella televisiva a la revista Parade, antes de confirmar que ha encontrado al hombre de su vida más allá de las fronteras de su Texas natal. "Mi nuevo chico es mexicano y le conocí allí. No vive en Estados Unidos", confirmó a la misma publicación. El hecho de haber encontrado el ansiado amor que no recibió de su exmarido, el jugador de baloncesto Tony Parker, no significa que la popular intérprete esté dispuesta a convertirse en madre antes de entrar en la década de los 40, ya que insiste en la idea de que la maternidad debería formar parte de la evolución de una relación, y no limitarse a ser una opción personal de las mujeres. "Siempre he creído que el hecho de tener hijos es un símbolo del amor que existe entre dos personas, al menos para mí no es una necesidad personal. No tengo el deseo de procrear por mí misma, de embarcarme en una aventura de este tipo en solitario. Pase lo que pase, será el resultado de lo que vayamos viviendo en cada momento", se sinceró la artista antes de dejar claro que tampoco ha pensado todavía en la idea de la adopción. "No lo descarto, pero por el momento no entra en mis planes", aseguró. Por otro lado, Eva Longoria recuerda tanto a su público estadounidense como a sus seguidores mexicanos que su papel de "puente" entre las dos culturas se debe a que sus ancestros formaron parte de México en sus orígenes, pero que con la guerra entre México y Estados Unidos su granja acabó formando parte indispensable del actual estado de Texas. "No me considero una portavoz de la comunidad latina, pero sí me preocupo por sus necesidades y hablo con ellos a diario para entender mejor sus preocupaciones e inquietudes. Normalmente, cuando me preguntan si me siento más mexicana que estadounidense, respondo: 'Mi familia vivía en México y a causa de la guerra acabaron siendo estadounidenses. Nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros", reflexionó.