Eva Longoria no teme al fracaso

La actriz Eva Longoria no peca precisamente de perfeccionista, por lo que ser la mejor en todo lo que se propone no es algo que preocupe a la intérprete.

"No es que no me tropiece ni cometa errores, me pasa continuamente pero creo que la diferencia entre otras personas y yo es que no le tengo miedo al fracaso. No me importa si caigo. El perfeccionismo impide el progreso. Hace que la gente se paralice sin ni siquiera intentarlo. Nos lleva a vivir con miedo en lugar de esperanza, con miedo a fallar. Prefiero dejarme guiar por el éxito, el logro y la esperanza. Lo he creído así desde que era pequeña. Si quería ser animadora, quería ser la capitana, o si quería tocar el clarinete, también tenía que ser la mejor", reveló a la revista Psychologies.

De hecho, Eva es consciente de que falla en muchas ocasiones, pero no le importa, porque siempre aprende algo de cada fracaso.

"Meto la pata continuamente. Todas las veces que me he caído, me he levantado después. Sé que suena a tópico, pero en el catolicismo suele decirse que por mucho que un árbol sea sacudido y pierda todas sus hojas, la raíz siempre permanece. Con el tiempo las hojas volverán a crecer, por lo que lo único que ocurre al zarandear un árbol es que se desprende de las hojas muertas", concluyó.