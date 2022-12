Eugenio Derbez da el visto bueno al novio de su hija Aislinn

A pesar de que podría utilizar su estatus de estrella o, ya puestos, de suegro, para intimidar al novio de su hija Aislinn, el actor Eugenio Derbez prefiere no jugar esa carta y entablar una relación de igual a igual con Mauricio Ochmann, a quien la joven Aislinn conoció durante el rodaje de su última película: 'A la mala', en la que también hace un breve cameo Eugenio.

"A mi padre le cae muy bien, le encanta. Se han hecho muy buenos amigos y se llevan muy bien. ¡Todo cosas positivas!", explicó la actriz a la revista Latina.

Desde luego, a Eugenio no le faltan motivos para dar el visto bueno al novio de su 'pequeña', visto los grandes gestos románticos que Mauricio le dedica constantemente.

"Hay muchas historias, pero la más romántica fue cuando me pidió ser su novia. Nos fuimos de viaje a Nueva Orleans. Estábamos caminando por un muelle, de repente me doy la vuelta -era de noche, había luna llena...- y vi que estaba de rodillas. Le pregunté qué le pasaba y me dijo: 'La primera vez que te pedí ser mi novia no fue romántico, así que quiero volver a pedírtelo para que lo recuerdes siempre. Está la luna, el mar... Y todos queremos pedirte que seas mi novia'. Fue muy romántico", confesó Aislinn.

Pero por el momento la pareja no tiene planes de dar un paso más en su relación para pasar por el altar, a pesar de que en las últimas semanas los rumores apuntaban a que podían estar planeando ya su boda.

"Vivir juntos... Casi, casi estamos viviendo ya. Vamos a todos los lados juntos. Entonces, no ha sido algo oficial, pero así es como estamos. Y de matrimonio, ahora mismo no. Ha habido muchos chismes, pero ahora estamos viviendo el día a día. Vamos poco a poco. Hemos ido trabajando en muchas cosas como pareja y esperemos que en un futuro vengan cosas interesantes que podamos contar", aseguraba la actriz en el programa 'Hoy'.