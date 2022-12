Eugenia Suárez 'acepta' las ausencias de David Bisbal

Para la novia de David Bisbal, la joven actriz Eugenia Suárez, nunca ha supuesto un problema las repetidas ausencias del cantante para cumplir con sus compromisos profesionales a lo largo y ancho del mundo porque desde un principio tuvo muy claro que esa sería la tónica de su relación.

"La distancia la acepté desde el momento uno. Y puedo mantener una relación así porque él es muy respetuoso, se maneja más o menos como yo. No le gusta mucho ir a bailar, no hace esa vida. Es mucho más fácil. Los dos sabemos lo que queremos. Cuando uno se enamora tiene que aceptar la situación tal y como viene", reveló la argentina durante una entrevista en el programa 'Agárrate Catalina' de la emisora La Once Diez.

Por el momento, Eugenia aún no se ha planteado si su estancia en España, donde se ha mudado junto a su hija Rufina (1) -fruto de una relación anterior-, será definitiva, ya que su carrera profesional continúa desarrollándose principalmente en su país natal, donde tiene pendiente de estreno su debut cinematográfico: 'Abzurdah'.

"No tengo nada decidido, se dicen muchas cosas... Nosotros vamos y venimos todo el tiempo. David y yo vivimos juntos, pero nos separamos para trabajar. Mi trabajo está en Argentina y el de él por todo el mundo. Por ahora nos vamos organizando así y estoy muy bien", añadió.