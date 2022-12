"Estamos tratando de tener otro hijo": Kim Kardashian

Es sabido por todos el enorme deseo que tienen tanto Kim Kardashian como su marido Kanye West de convertirse en padres por segunda vez. Tanto es así, que ni se molestan en disimularlo.

"Estamos tratando de tener otro hijo. Así que ya pueden llegar pronto los niños", declaró Kim a la revista PEOPLE.

La pareja disfruta de la paternidad, aunque no tanto con los juegos de la pequeña North (19 meses), sobre todo cuando le da por tirar al inodoro el teléfono móvil de Kanye.

"Cogió el teléfono de Kanye, lo metió en el inodoro y tiró de la cadena", confesó la televisiva estrella.

North ha estado aprendiendo a decir algunas palabras, y para sorpresa de su madre ya es capaz de identificar la luna: "Está aprendiendo a pedir ir al baño, lo que es increíble para su edad, y anoche miró al cielo, apuntó y dijo: '¡Luna, mamá, luna!'. No podía creer que supiera eso".

Tantas son las alegrías que les da su pequeña, que Kim, que no es conocida precisamente por ser una persona muy religiosa, reconoce estar rezando para volver a quedar embarazada.

"Estoy rezando. No estoy embarazada ahora mismo. No que yo sepa. Pero no, no lo estoy. Me gustaría estarlo. Estoy seis kilos más gorda, pero no estoy embarazada", contaba a Entertainment Online.

Por: BangShowbiz