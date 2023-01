¿Está saliendo The Weeknd con una ex de Justin Bieber? Solo unos días después de que se avivaran los rumores sobre una supuesta reconciliación entre Justin Bieber y Selena Gomez, quien mantenía hasta hace poco un romance con The Weekend, ahora se especula con la posibilidad de que este viva ahora un idilio con otra ex de Bieber.

¿Está saliendo The Weeknd con una ex de Justin Bieber? ¿Está saliendo The Weeknd con una ex de Justin Bieber? Han pasado solo unas semanas desde que en la crónica social empezaran a aparecer las primeras informaciones que apuntaban a una supuesta reconciliación entre los cantantes Justin Bieber y Selena Gomez, quienes tras su dramática separación en 2014 han venido generando numerosos titulares a cuenta de sus respectivas aventuras sentimentales por separado. El último de los idilios protagonizados por la exestrella Disney fue el que la vinculó, durante diez meses y hasta finales del pasado verano, al también músico The Weeknd, quien curiosamente es ahora noticia por haberse dejado ver en actitud cariñosa con la modelo Yovanna Ventura durante la fiesta de cumpleaños que organizó este jueves el rapero French Montana en su mansión de Beverly Hills. Publicidad Y por si no fueran suficientes las conexiones que existen entre este famoso trío, es necesario recordar que la citada Yovanna es nada menos que una de las muchas mujeres que han pasado por la vida de Justin Bieber desde que pusiera fin a su romance con Selena, una circunstancia que -como apuntan testigos presentes en el evento- no había pasado inadvertida para el propio The Weeknd cuando se conocieron semanas atrás. "The Weeknd y Yovanna llegaron juntos a la casa y no se separaron en ningún momento durante las dos horas que estuvieron ahí. Socializaron con todos los presentes, pero dejando claro desde el principio que estaban juntos. Se dirigieron miradas cómplices y muchos gestos de cariño", asegura un informante a la revista Us Weekly. Otro de los presentes en tan exclusiva celebración ha ido un paso más allá al afirmar directamente que el canadiense "exhibía" a Yovanna como de si de un trofeo se tratara, poniendo de manifiesto que había superado definitivamente su reciente ruptura con Selena y que no había tenido problema alguno a la hora de rehacer rápidamente su vida amorosa. "La estuvo paseando por toda la fiesta y la exhibía como si fuera la prueba evidente de que había pasado página, de que estaba muy feliz con otra persona. La verdad es que la atracción mutua que proyectaron parecía sincera y es cierto que hacen muy buena pareja", explica otro informante a la misma publicación. Publicidad 📺 Sigue a Caracol TV en Google Noticias. Publicidad Últimos Contenidos Personajes Marcial Personajes Albeiro Personajes Bayron Personajes La Diabla Personajes Catalina Publicidad