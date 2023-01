Esta es la razón por la que la bella Cate Blanchett evita mirarse al espejo

La actriz Cate Blanchett (46) suele acertar con su impecable estilo, pero aun así se siente incómoda siendo el centro de atención puesto que su cuidada imagen es producto del trabajo de profesionales.

"Tengo una manera de enfrentarme a ello: evito mirarme en el espejo. En nuestra casa en Australia, el único espejo que teníamos estaba en el baño. Cuando se me ve en la alfombra roja y en las ceremonias de premios mi apariencia es el resultado de un equipo de personas que han invertido todo el día en preparar mi pelo, mi maquillaje y mi traje. Es una ilusión maravillosa", cuenta a HELLO!

Publicidad

Además de no prestar mucha atención a su aspecto fuera de los eventos, Cate tampoco tiene interés en las redes sociales o en leer acerca de sí misma en internet.

"Las redes sociales pueden ser muy útiles en algunas ocasiones, pero me gusta compararlas con los grafitis. Puede que leas una o dos cosas que sean interesantes, pero la mayoría no son muy útiles. Eso es por lo que me mantengo alejada de Facebook y Twitter. No estoy interesada en leer sobre mí en internet de todas formas. Es muy aburrido. Lo que realmente me interesa son las personas, los sucesos y aquellas cosas que importan en el mundo", añade.

Mira también: ¡De infarto! 40 famosas que posaron desnudas para Playboy

Por: Bang Showbiz

Publicidad