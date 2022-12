Escándalo real: la Reina Isabel de pelea con Catalina de Cambridge

La relación entre Catalina de Cambridge y la reina Isabel II podría no estar atravesando sus mejores momentos. La decisión de la mujer de Guillermo de Inglaterra de no asistir a algunos de sus compromisos oficiales en mayo, no habría gustado a la monarca, quien habría mostrado su disgusto no asistiendo a la fiesta por el segundo cumpleaños del príncipe Jorge el mes pasado en Anmer Hall (Norfolk), a dos horas y media en coche del palacio de Buckingham.

"La celebración de cumpleaños habría sido la oportunidad perfecta para la reina de demostrar su apoyo a Kate. Claramente hay algunas tensiones. Los Middleton sintieron que el mensaje que estaban recibiendo de la reina era uno de desaprobación", afirmó una fuente cercana a la revista Life & Style.

Estos rumores llegan un mes después de que la misma publicación declarara que Isabel II llamaba a su nuera Duchess Do-little (la duquesa hace poco).

"Ella nunca diría esto en público pero incluso Su Majestad describió a Kate como Duchess Do-little un día que estaba cansada. Ella viene de una generación diferente y tiene un sentido del deber por encima de todo. Kate se está ganando un poco la reputación de escaquearse de sus compromisos reales. De ahí vienen sus apodos 'duquesa hace poco' o 'perezosa Katie'. Si no eres capaz de sacar tiempo para homenajear a algunos de los veteranos que salvaron tu país, ¿qué mensaje transmite eso?", afirmaba una fuente.

Por: Bang Showbiz