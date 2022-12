Escándalo por sujeto que asegura enseñarle guitarra a Taylor Swift

El músico a tiempo parcial y reparador de ordenadores Ronnie Cremer contó recientemente cómo fue él quien enseñó a tocar la guitarra a Taylor Swift cuando era pequeña, y desde entonces ha creado la página web ITaughtTaylorSwift.com (Yo enseñé a Taylor Swift), para enfado de los representantes de la artista.

De este modo, la firma TAS Rights Management LCC envió un correo electrónico a Cremer la semana pasada en el que le decía que su dominio "incorpora la famosa marca Taylor Swift en toda su extensión y sugiere el patrocinio y el apoyo a la web. El nombre del dominio y el uso del nombre del dominio pueden empañar la famosa marca Taylor Swift".

La misiva continuaba "exigiendo" a Cremer renunciar al nombre en los tres días posteriores a la recepción del correo -enviado el día 6 de febrero- pero el músico no parece que haya transigido.

"Sentí como si me estuvieran acosando un poco. No voy a renunciar al nombre del dominio. Go Daddy me lo vendió", ha dicho al periódico New York Daily News.

Cremer también aseguró haber recibido correos amenazantes tras dar a conocer que fue contratado por los padres de Taylor para darle clases de guitarra cuando tenía 12 años, cuestionando así lo que siempre había afirmado Taylor, que un técnico informático le había ofrecido dar clases mientras ella hacía sus deberes.

"He recibido muchos mensajes de odio de los fans de Taylor que no quieren creer bajo ninguna circunstancia que Taylor les ha engañado. Que es capaz de hacer eso. Que su historia, a la que llama 'un giro mágico del destino', podría no ser cierta. Y siento que la historia que se contó sigue por ahí, pero la verdad un día saldrá a la luz y ella tendrá que reconocerlo", añade.

Bang Showbiz.