¿Entre más edad mejor? Así fue la evolución del cuerpo de Fernando Carrillo

El actor que siempre se ha caracterizado por ser un galanazo de la televisión, hoy dará los detalles sobre el cambio que ha tenido en los últimos años con su cuerpo. Está más bello que nunca.

Observemos muy bien como estaba en cada una de sus etapas. Cuando tenía 20, el cuerpo era delgado pero no dejaba de ser muy sexi. A sus treinta años los abdominales y el cuerpo definido dejaron con la boca abierta a más de una. A los 50 está hecho un bombón.

Publicidad

“Me siento mejor que nunca en esta etapa de mi vida, físicamente, personalmente, mentalmente y espiritualmente. Antes yo llegaba a una fiesta y quería con una y con la otra. Ahora llego y como que ves la vida con más calma y la veo más rica. Todo llega solo y en su momento” afirmó Fernando Carrillo.

Como él dice, está mejor que nunca, pero a propósito, ¿Se está quitando la edad Fernando? Porque a nosotros nos dijo que está próximo a cumplir los 50, pero lo que se encuentra es que tiene 52 y va para 53 en enero. ¿Será que todo este proceso de Fernando lo ha hecho porque le gusta que le digan viejo?

Mira la respuesta que nos dio el actor.

“Cuando me dicen viejo no me ofende para nada. No porque es un proceso de la vida, natural para todo. Ahora, lo increíble está en lo que estoy haciendo yo, en desafiar a los años y en estar mejor con los años, en vez de peor. Yo creo que uno no tiene que envejecer. Uno tiene que crecer, madurar e ir acumulando juventud”.

Publicidad

.