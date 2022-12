Enrique Iglesias no cree estar preparado para tener hijos

El astro de la música se encuentra sin duda en el punto álgido de su larga carrera musical, ya que en los últimos cinco años ha encadenado una sucesión de exitosos discos y giras musicales que le hacen sentirse muy "satisfecho" con el legado que deja en la industria musical.

Pero es precisamente esa obsesión que tiene con su vocación profesional la que impide a Enrique Iglesias animarse a formar una familia con su pareja, la tenista Anna Kournikova , ya que el cantante entiende que la paternidad es una "responsabilidad muy grande" para la que actualmente no dispone de mucho tiempo.

"Ahora mismo estoy en el mejor momento de mi vida a nivel profesional, muy satisfecho con lo que hago y con la gran acogida que tiene mi música entre el público. Trabajo más que nunca, y por eso te digo que ahora mismo no estoy preparado para tener hijos, me da hasta pavor pensar en ello. Tampoco es algo que dependa solo de mí, pero me parece una responsabilidad demasiado grande como para tomar decisiones a la ligera", confesó el popular intérprete al presentador de radio Piolín Santos durante una entrevista en la emisora de radio Sirius XM.

Sin embargo, Enrique no cierra del todo la puerta a la posibilidad de que "en cuatro semanas" pueda cambiar completamente de mentalidad, ya que asegura que los niños siempre le han "encantado" y que no duda en cambiar los pañales de los hijos de sus amigos cuando estos le piden el favor.

"Claro que he cambiado pañales, pero obviamente no los de mis propios hijos, ya que como te digo nunca los he tenido", bromeó para evitar cualquier tipo de rumor sobre una paternidad secreta. "No tengo muchas amistades que tengan hijos, pero he compartido muy buenos momentos con los niños de los pocos amigos que sí los tienen. Me encantan los niños, me hacen muy feliz, pero estoy en un momento de mi vida en el que no creo que pueda ser un buen padre. Hoy por hoy te digo eso, pero quizá en cuatro semanas cambie de opinión", indicó.

El extrovertido cantante también revela que ha dado "muchas vueltas" al tema de la paternidad e insiste en que "nunca se sabe" qué le deparará el futuro en estos términos, aunque al mismo tiempo admite que solo necesita pasar un par de horas con un niño revoltoso para darse cuenta de la gran carga de trabajo que supondría este proyecto de vida.

"Es algo a lo que he dado muchas vueltas, no te creas que no he pensado en ello. A veces hasta le pregunto al vecino sobre estos temas para que trate de iluminarme un poco, pero es verdad que cuando estás más de dos horas con un niño te das cuenta de que es mucho trabajo educar y criar a una persona. Admiro a los padres y madres que afrontan este reto", reflexionó el artista.

