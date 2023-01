Enrique Iglesias fue el consejero de Nicky Jam tras dejar las drogas

Hace cinco años la carrera del reguetonero Nicky Jam se fue a pique por culpa de sus problemas con el alcohol y las drogas, pero ahora ha conseguido volver a triunfar tras haber superado sus adicciones gracias entre otras cosas a la ayuda de Enrique Iglesias , con quien triunfa en medio mundo gracias a su colaboración en el tema 'El Perdón'. Enrique ha conseguido impresionarle inmensamente gracias a su personalidad cercana y a su buena disposición para dar consejos profesionales.

"Enrique es muy humilde. Habla mucho conmigo cada vez que grabamos algo o hacemos un vídeo. Siempre me dice que me concentre en seguir divirtiéndome mientras trabajo. Siempre dice lo mismo: 'Tienes que divertirte con lo que haces, si no no saldrá bien'", declaró Nicky en una entrevista a Billboard.

Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora Nicky, que ha aprendido a apreciar las "cosas sencillas" en esta segunda oportunidad que le ha ofrecido la vida.

"Acabo de protagonizar mi regreso y estoy disfrutando de todo lo que estoy haciendo en este momento. El haber tocado fondo en mi carrera me ha hecho mejor persona ahora. Me ha convertido en una persona que sabe apreciar las cosas sencillas de la vida", añadió.

A Nicky todo el éxito que está cosechando le resulta más satisfactorio si cabe después de dejar atrás un capítulo muy oscuro de su vida.

"Para mí ver a la gente cantando mis canciones... es una locura. Probablemente, si lo estuviera viviendo por primera vez no me lo tomaría así".

