Enrique Iglesias está dispuesto a cualquier cosa por hacer felices a sus fans

Si algo ha caracterizado siempre a Enrique Iglesias a la hora de relacionarse con algunas de sus admiradoras más entregadas es su carácter extrovertido, hasta el punto de soportar con una inagotable paciencia que se propasen físicamente con él, tal y como demostró una vez más en el concierto que ofreció este domingo en Cartagena (Colombiana), durante el que enamoró aún más si cabe a una de sus fans al permitir que le besara apasionadamente.

"Sigo a Enrique Iglesias desde que era chiquita y le adoro. Gracias por ese beso, porque le quiero y no sabe todo el esfuerzo que hice para poder estar ahí. Lo quiero mucho y nunca olvidaré ese beso", explicó la afortunada joven al periódico colombiano El Universal.

Por suerte para Enrique, su pareja Anna Kournikova -con quien mantiene una relación desde hace más de 13 años- siempre se ha mostrado muy comprensiva ante los extremos a los que están dispuestas a llegar algunas de sus fans en su empeño de poder encontrarse cara a cara con él.

"Una fan cruzó a nado [la Bahía de Miami] y trepó un dique para llegar a mi casa. Me desperté y me la encontré vagando por el jardín. No me lo podía creer, solo puedes llegar hasta allí por mar y puede resultar muy peligroso. Los de seguridad me preguntaron si quería presentar cargos, pero nunca haría algo así. Lo primero que hice fue asegurarme de que estaba bien. Mi novia fue lo suficientemente amable como para prestarle algo de ropa y la llevamos de vuelta a su hotel después de asegurarnos de que estaba perfectamente. Anna es muy dulce cuando se trata de lidiar con ese tipo de situaciones", explicaba el pasado mes de febrero el cantante al periódico Daily Mirror.