Enrique Iglesias disfruta nadando desnudo

Aunque siempre ha presumido de su pasión por los deportes acuáticos y de los momentos de placer que le proporciona el lujoso yate que tiene en Miami, el carismático Enrique Iglesias revela ahora que una de sus pasiones ocultas también está relacionada con el mar, pero en este caso con la sensación de libertad que le proporciona "nadar desnudo" durante sus discretas visitas nocturnas a la playa.

"Siempre he dicho que adoro vivir cerca del mar, ya que me encanta la playa, los deportes acuáticos y todo lo que tenga que ver con el agua. De hecho, si no hay fotógrafos cerca, me encanta quedarme completamente desnudo y zambullirme en el agua para nadar. Es una experiencia fantástica que recomiendo a todo el mundo, pero yo debo tener cuidado porque los paparazzi podrían arruinar mi carrera", bromeó durante una entrevista al diario Miami Herald.

Siempre fiel a su carácter sincero, Enrique reconoce una vez más que sus atributos masculinos no son precisamente su mejor "arma de seducción" con el sexo opuesto, por lo que no tiene ninguna intención de propiciar que los medios de comunicación se hagan eco de su anatomía en todo su esplendor.

"No quiero que se filtre una foto en la que aparezca como Dios me trajo al mundo, principalmente porque no hay nada de lo que presumir en ese sentido. No, lo siento, creo que mi mayor defecto se encuentra de la cintura para abajo, y no estoy dispuesto a compartirlo con todo el mundo", aseveró.

Tanto es así, que Enrique preferiría percatarse de la hipotética publicación de una foto indiscreta una vez pasadas las primeras horas de la mañana, ya que el intérprete también revela que tiene un carácter "irascible" recién levantado.

"Si algún día me entero de que un fotógrafo ha tomado una imagen mía que sea comprometedora, espero que eso no se produzca a primera hora de la mañana. Me pongo de muy mal humor y estoy bastante irascible cuando me levanto, no soy precisamente un hombre madrugador", indicó.

Por: Bang Showbiz