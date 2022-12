En Twitter Paulina Rubio recibe un romántico mensaje de su novio

No todo son malas noticias para Paulina Rubio últimamente. Aunque su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera ha vuelto a avivar la polémica entre ambos asegurando que su hijo Andrea Nicolás (4) prefiere vivir en España junto a él antes que con su famosa madre en Miami, a la cantante le queda al menos el consuelo de contar con el apoyo de su actual pareja Gerardo Bazúa, que continúa tan enamorado de ella como el primer día a tenor del bonito mensaje que le ha enviado a través de las redes sociales.

"Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir... ¡Te amo, nena!", escribió Gerardo en su cuenta de Twitter citando la canción 'Coincidir' de Alberto Escobar junto a una imagen de la primera actuación en directo que realizó junto a su chica, cuando ella era todavía su mentora en el concurso televisivo 'La Voz México' en 2012.

Estas bonitas palabras habrán conseguido sin duda subirle el ánimo a la mexicana, cuyos problemas legales no han hecho más que empeorar durante los últimos meses a raíz de un nuevo proceso iniciado por su exmarido, quien le reclama 30.000 dólares, el montante total de los tres meses en los que según él Paulina no le ha pagado su pensión.

Además, a sus quebraderos de cabeza judiciales se suma el hecho de que su pequeño Nico se encuentra actualmente de vacaciones con su padre, una circunstancia que este ha aprovechado para insinuar públicamente que su hijo no se sentiría tan a gusto viviendo junto a su madre como lo hace cuando pasa tiempo junto a él.

"He venido con mi hijo, que está muy contento de estar aquí con sus primos y la familia. Estaré todo lo que pueda. Le gusta estar en el campo con sus primos. Esto es bastante distinto a Miami, pero le encanta. Me dice que quiere quedarse. No tiene conciencia, pero quiere estar aquí", aseguraba el exmarido de la intérprete a La Otra Crónica del periódico El Mundo.

Por Bang ShowBiz