En la primera cita de Hilary Duff con un chico de Tinder hubo bolos, pero no besos

La cantante Hilary Duff -que recientemente firmó su divorcio con el cantante Mike Comrie después de haber terminado su relación a principios del año pasado- tuvo esta semana su primera cita con un chico al que conoció a través de la red social de citas Tinder.

"Fuimos a la bolera para no tener que hablar mucho, pero luego realmente hablamos un montón. Era genial. Se trajo a un amigo y yo tenía a algunos amigos allí también. Solía trabajar editando reality shows. Ahora es actor y acaba de escribir un guion. Es un chico interesante", reveló Hilary al presentador de KIIS-FM Ryan Seacrest.

Publicidad

A pesar de que la primera cita fue de maravilla, la cantante -que se unió a la red social para conocer a un chico "normal"- no está segura de querer llevar esta relación más allá.

"Para serte sincera, realmente no quiero salir con un actor. Aunque creo que él tiene varios trabajos. No sé cómo me siento, veremos lo que pasa", añadió la intérprete de 26 años.

Lo que sí quiso dejar claro Hilary -madre de Luca junto a Comrie- es que en aquel encuentro no hubo ningún beso: "¡No! Absolutamente no".

Que los usuarios de Tinder estén atentos porque la actriz está deseando tener más citas.

Publicidad

"Soy un animal de Tinder. Fui una novata en mi primera cita, pero ahora ya todo irá rodado".