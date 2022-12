Emma Thompson, actriz de Harry Potter, reveló que un mago 'abusó' de ella a los 8 años

La conocida actriz británica ha esperado casi 40 años para desvelar una de las experiencias más traumáticas vividas durante su infancia, el dramático episodio que vivió con un ilusionista de avanzada edad que, tras amenizar la fiesta con la que Emma Thompson celebraba su octavo cumpleaños, no dudó en abusar sexualmente de ella plantándole un beso en los labios e introduciendo su lengua sin ningún tipo de pudor.

"Recuerdo que era un hombre viejo y canoso. Después de divertir a todos los niños con sus trucos de magia y sus ocurrentes bromas, me tomó de la mano aprovechando que estábamos casi ocultos detrás de una puerta y me dijo: "¿Quieres un caramelo, niña bonita?". Teniendo en cuenta que era nuestro admirado mago, no lo dudé un segundo y le dije que sí. Entonces me pidió que le diera un beso antes de entregarme el dulce, y cuando me disponía a besar su mejilla, el tipo aprovechó para darme un beso en los labios y meter la lengua en mi boca", se sinceró la oscarizada artista en una entrevista al diario británico Daily Mirror.

Aunque en ese momento la joven Emma no fue capaz de procesar las implicaciones de semejante aberración, en ese momento prefirió no compartir su experiencia con ningún adulto por el instintivo temor a ser reprendida por sus seres queridos, asumiendo de alguna forma que ella podría ser la única culpable de todo lo sucedido y de sus consecuencias.

"Me quedé petrificada cuando pasó pero no acabé de entender por qué lo hizo ni lo que eso implicaba. Opté por quedarme callada y no compartir lo que pasó con mis padres ni con otros familiares por el miedo a que me echaran la culpa de lo ocurrido. Simplemente me sentía desorientada y solo quería poner tierra de por medio", confesó.

La improvisada reacción que desplegó en ese momento es la razón que explica que Emma Thomspon quiera concienciar a su hija Gaia (13 años) de los riesgos y peligros de la sexualidad no consentida, una preparación psicológica que lleva a cabo gracias a un manual de prevención y buenas prácticas sexuales que la artista ha escrito exclusivamente para ella.

"La verdad es que me encuentro en un estado de ansiedad constante cuando pienso en lo que podría pasarle a mi hija, y por eso le he regalado un manual que he escrito yo misma para que pueda estar preparada en el caso de que algún día se encuentre en una situación así. Para mí lo más importante es que siga los dictados de su corazón, y que al mismo tiempo mantenga la cabeza fría para hacer lo que es correcto", concluyó.

Por: Bang Showbiz

Publicidad