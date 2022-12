Ariana Grande participa junto a otras estrellas en un álbum recopilatorio de Disney

Ariana Grande, Jessie J y Gwen Stefani son algunas de las estrellas que aparecerán en el nuevo disco recopilatorio "We Love Disney", que contará con los temas más conocidos de sus emblemáticas películas.

Ariana ha grabado una versión de la canción "De cero a héroe" de la película "Hércules", una experiencia que le ha parecido "muy divertida".

"¡Gracias por dejarme versionar mi canción favorita de Disney #DeCeroaHéroe para We Love Disney! Un proyecto muy divertido", compartía la artista a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte Jessie eligió la canción "Parte de tu mundo" de la película "La sirenita", cumpliendo uno de sus grandes sueños.

"Estoy muy FELIZ de poder compartirlo con todos vosotros: ¡he grabado mi canción Disney favorita #ParteDeTuMundo con el tenedor en el pelo incluido para el nuevo álbum "We Love Disney"!", publicaba la cantante en su cuenta de Instagram.

Gwen sin embargo ha dejado a un lado los clásicos y ha escogido una de las películas más recientes, "Los Muppets", y su tema "Rainbow Connection".

El disco contará con 15 temas -además de otras grandes colaboraciones, como la de Jason Derulo o Fall Out Boy- grabados junto al productor canadiense David Foster. Cada artista ha tenido la oportunidad de escoger su canción preferida del catálogo Disney.

La canción principal es "Un amigo fiel" de la película "Aladdin", versionada por el cantante Ne-Yo.

"We Love Disney" saldrá a la venta en todo el mundo el próximo 30 de octubre.

"We Love Disney", lista completa de canciones:

1. Ne-Yo - Friend Like Me (Aladdin)

2. Jessie J - Part of Your World (The Little Mermaid)

3. Jason Derulo - Can You Feel the Love Tonight (The Lion King)

4. Gwen Stefani - The Rainbow Connection (The Muppet Movie)

5. Ariana Grande - Zero To Hero (Hercules)

6. Jhené Aiko - In a World of My Own/Very Good Advice (Alice in Wonderland)

7. Fall Out Boy - I Wan"na Be Like You (The Monkey Song) (The Jungle Book)

8. Tori Kelly - Colors of the Wind (Pocahontas)

9. Kacey Musgraves - A Spoonful of Sugar (Mary Poppins)

10. Charles Perry - Ev"rybody Wants To Be a Cat (The Aristocats)

11. Jessie Ware - A Dream Is a Wish Your Heart Makes (Cinderella)

12. Lucy Hale & Rascal Flatts - Let It Go (Frozen)

13. Various Artists - It"s a Small World

14. Brenna Whitaker - It"s Not Easy Being Green (The Muppet Show)

15. Yuna - A Whole New World (Aladdin)