Emma Roberts tiene las amigas con las que siempre soñó

Para la joven actriz Emma Roberts (24) sus compañeras de reparto en 'Scream Queens' -Ariana Grande, Lea Michele, Keke Palmer, Abigail Breslin y Billie Lourd- se han convertido en sus amigas más cercanas ya que pasan mucho tiempo juntas en el set de la serie de Fox, grabada en Nueva Orleans.

"Siempre nos estamos mandando mensajes las unas a las otras, nos recogemos del trabajo, vamos a por pizza o café juntas. No se siente como si fueras al trabajo cada mañana. Por fin estoy en ese punto de mi vida en el que siento que tengo un grupo de amigos, que es lo que siempre he soñado; en el que sé que puedo apoyarme y confiar y que me hace sentir segura", cuenta a la revista Teen Vogue.

Aunque la actriz se siente muy integrada con sus nuevas amigas, la vida en su colegio fue diferente al estar 'rodeada' de personas negativas.

"Cuando era adolescente me rodeaba de amigos que criticaban a todo el mundo y provocaban dramas".