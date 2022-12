Emilia Clarke propuso a Channing Tatum y a su mujer hacer un trío

A la actriz Emilia Clarke -famosa por su papel de Daenerys Targaryen en la serie 'Juego de tronos'- no le da miedo dejar bien claras sus inclinaciones y gustos personales, incluso si ello supone insinuarse al actor Channing Tatum y a su mujer Jenna Dewan en medio de una fiesta.

"Estaba en la fiesta posterior a los Globos de Oro y el pu*o Channing Tatum y su impresionante mujer, Jenna Dewan, se me acercaron y me dijeron que ellos también utilizaban 'luna de mi vida' y 'mi sol y mis estrellas' como motes cariñosos [igual que hacía ella en la serie con su marido Khal Drogo]. Y les dije: 'No puedo lidiar con todo esto. Por favor, ¿podría haber algo sexual entre nosotros? Los dos sois guapísimos, así que aunque sea solo un abrazo...'", confesó la intérprete a la revista Harper's Bazaar.

Desgraciadamente, Emilia no parece tener demasiada suerte para salirse con la suya, bien sea a la hora de buscar compañeros de cama o de hacerse con parte del atrezo de 'Juego de tronos'. Por mucho que intentó "agenciarse" uno de los huevos de dragón que su personaje acarrea durante gran parte de la primera temporada, los productores de la serie le dejaron muy claro que no sería posible porque se trataba de obras de arte muy valiosas.

"Al parecer Jay Z compró uno de ellos para Beyoncé, o algo así. No lo sé. Son muy, muy caros y son jodi**mente pesados y una verdadera pieza de arte", añadió.