Elton John exigió a un empleado que 'parase el viento' que no le dejaba dormir

Aunque el extravagante comportamiento del cantante Elton John es de sobra conocido por todos, en ocasiones todavía logra superarse a sí mismo con algunas de sus exigencias, como por ejemplo pedirle a un empleado de un lujoso hotel londinense que cambiase las condiciones climatológicas.

"Pasé un par de días en [el hotel] Inn on the Park, como se llamaba antes, en Park Lane, en Londres, y todavía seguía despierto a las 11 de la mañana. Llamé a recepción, hablé con un hombre llamado Robert Keown y le dije: 'Robert, hace demasiado viento aquí, ¿puedes arreglarlo?'. Puedo imaginármelo tapando el auricular con la mano y diciendo: 'Definitivamente ha perdido la cabeza'. No fue un berrinche como tal, pero en realidad estuvo fuera de lugar", confesó Elton en el programa de televisión estadounidense 'The Late Late Show with James Corden'.

En esa misma entrevista Elton -padre de Zachary (5) y Elijah (3) con su marido David Furnish- confesó que no tiene móvil porque sabe que puede pedirle prestado el suyo a uno de los miembros de su personal siempre que quiera realizar una llamada.

"No tengo teléfono. No lo tengo. Siempre hay gente a mi alrededor, generalmente tengo cerca un agente de seguridad. Pero sí que tengo un iPad", explicó el cantante para sorpresa del presentador, que le preguntó: "Así que ahora mismo, ¿podría secuestrarte?", a lo que Elton contestó en broma: "Estoy esperando que lo hagas".

Otra de las excentricidades del cantante es comprar siempre cuatro copias de cada disco para poder escucharlo donde quiera que esté.

"Nunca seré capaz de tener solo una copia, si compro un disco, me llevo cuatro, uno para mi casa aquí [Estados Unidos], otro para mi casa de Francia, otro para mi casa de Inglaterra y otro para mi casa de Atlanta".