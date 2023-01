Elton John cree que el rechazo de su padre le empujó a beber

El cantante Elton John culpa a su padre, Stanley Dwight -que murió en 1991-, de sus pasados problemas con el alcohol y de empujarle a beber lo suficiente como para "quemar Nueva Orleans".

"Nunca me dijo que me quería, nunca me abrazó y nunca vino a verme actuar. Le habían enseñado que el amor tenía límites, que no lo tenías que demostrar en público. Ni siquiera en privado. Y si tu hijo no es como tú, si es jodi**mente diferente a ti, entonces suprimes ese amor y no lo expresas", explicó el intérprete durante el discurso que ofreció ante la Oxford Union, en la Universidad de Oxford (Inglaterra).

Publicidad

Sin embargo, Elton -que mantiene una mala relación con su madre, Sheila Farebrother, con quien no habla desde hace siete años- cree que su sufrimiento ha tenido un lado positivo, ya que le ha ayudado a ser un padre cariñoso con sus hijos Zachary (4) y Elijah (2), a quienes tiene en común con su marido David Furnish.

"Cuando tuvimos a nuestros hijos no paraba de decirles que les quería, y ellos me lo decían a mí. El otro día, mi hijo Zachary me dijo: 'Te quiero desde aquí hasta Dios'. Me lo dice de forma habitual de distintas maneras, y Elijah también. Para mí eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo educando a nuestros hijos y que se sienten queridos, cuidados, que sienten un tipo de amor que casi pueden tocar, no solo oír", añadió.