Elsa Pataky y Chris Hemsworth esperan su segundo hijo

Aunque la pareja de actores jugaba hace unos días al despiste sobre la posibilidad de ampliar la familia, finalmente la revista ¡HOLA! ha confirmado que Elsa Pataky y Chris Hemsworth están esperando su segundo hijo para la próxima primavera, ya que la intérprete madrileña está embarazada de tres meses.

De esta forma se confirman los rumores que circulaban desde hace días en varios medios de comunicación y que Chris trató de acallar asegurando que la decisión de convertirse en padre por segunda vez -la primogénita India Rose nació el mes de mayo de 2012- no dependía únicamente de él, sino también de la propia Elsa, quien estaría sumida en una serie de dudas sobre sus futuros planes familiares.

"No sé lo que vamos a hacer en ese sentido, la verdad, ya veremos qué ocurre. Obviamente la que tiene que tomar esta decisión en último término es la propia Elsa, ya que son las madres las que mejor saben lo difícil que es traer un niño al mundo y las que, en el fondo, tienen que superar todas las dudas que vienen asociadas a ello. Ser madre es complicado y ella lo sabe bien", confesaba el intérprete australiano a la revista People.

No obstante, Chris no quiso transmitir con ello una visión negativa de su experiencia paternal, ya que al mismo tiempo reconoció con orgullo que la llegada de su pequeña ha alterado profundamente las prioridades de su vida y le ha ayudado a madurar en todos los sentidos. Aunque ahora le cuesta mucho más comprometerse a pasar largas temporadas fuera de casa para seguir cultivando su dilatada trayectoria, el astro del cine presumió de cómo el fruto de su amor le está ayudando también a ser mejor actor.

"Ser padre es una labor muy compleja, de eso no hay duda, pero al final del día no te puedes sentir más satisfecho por la manera en que estás guiando los pasos de un ser vivo y por el efecto que esa personita ejerce en tu vida. No hay nada que desee más en mi vida que pasar un día entero en casa con mi familia, ya que creo que ese es el verdadero sentido de la vida. El problema es que ahora me resulta muy doloroso tener que levantarme del sofá e irme a trabajar durante todo el día. Disfruto mucho más en mi hogar y con mis seres queridos", se sinceraba el intérprete antes de compartir los secretos de su mejor rendimiento profesional.

"Gracias a mi hija voy a trabajar mucho más relajado, ya que he aprendido a relativizar las cosas y ya no estoy tan inseguro sobre mi faceta de intérprete. Y todo eso me ha llevado a encontrarme más cómodo cuando estoy trabajando", aseveraba.

Por: Bang Showbiz