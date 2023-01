Ellie Goulding quiso emparejar a su actual novio, Dougie Poynter, con una amiga

En un principio la cantante Ellie Goulding solo se acercó a su actual novio, el bajista del grupo McBusted Dougie Poynter -con quien mantiene una relación desde 2013-, para tratar de emparejarle con una amiga suya porque pensaba que sería perfecto para ella.

"Me acerqué a él para intentar liarle con una amiga. Pero entonces pensé: '¡No! Tengo que quedarme con este para mí'. Fue un poco malvado por mi parte. Pero mi amiga, con la que quería emparejarle, está muy feliz ahora y ya tiene novio", explicó la intérprete al periódico The Sun.

Aunque Ellie y Dougie ya tienen planes de boda, ella no tiene pensado cambiar su apellido por el de su chico cuando pasen por el altar.

"Me gusta mucho mi nombre. Alguien me dijo una vez lo bien que sonaba Ellie Poynter, pero le dije: 'No, no me gusta'", añadió.

Ellie y Dougie también han comentado ya la posibilidad de tener hijos en un futuro.

"Mi hermana tiene una niña de cinco meses y es el bebé más adorable del mundo. Es preciosa, y no lo digo por decir. Tener un bebé es una cosa maravillosa. Tengo casi 30 años. Ya no soy una adolescente, así que sí, se me ha despertado el instinto maternal. Dougie y yo ya hemos hablado de tener niños, es algo normal supongo. Hablamos del tema sin que nos resulte raro", aseguraba recientemente Ellie al mismo medio.

Por: Bang Showbiz