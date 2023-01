Ellen Page sufrió ataques de ansiedad al no poder identificarse con su género

Aunque la actriz Ellen Page reunió el valor para confesar su homosexualidad hace dos años, al principio de su carrera tuvo que luchar contra la depresión además de enfrentarse a la presión de tener que cumplir los estereotipos de su género, con los que no se sentía identificada.

"Cuando estás en esa situación, eres como un caballo de carreras, corres sin parar con las anteojeras puestas. No paras para abordar cómo te sientes. Solía sufrir ataques de ansiedad y sentirme muy incómoda porque no me sentía identificada con lo establecido según mi género [como llevar vestidos femeninos en las sesiones de fotos]. Estaba haciendo algo que me gustaba y también preguntándome: '¿Qué es lo que me pasa?'. Te odias a ti misma por sentirte mal así que finges que eres feliz. Me preguntaba: '¿Puedes cambiar, ser un personaje, seguir el juego?'", cuenta en la edición británica de la revista ELLE.

Ellen Page se siente muy orgullosa de su novia Samantha Thomas

La actriz está mucho más cómoda consigo misma ahora en todos los aspectos, incluso en la forma de vestirse, ya que ahora entiende la moda.

"Hago entrevistas [ahora] en plan: 'Oh, así es como se siente'. Una sesión de fotos solía ser algo incómodo, me sentía incómoda por mentir. La moda significaba vestidos y tacones y no sabía por qué querría que me vistieran de esa manera. Ahora estoy como: 'Oh Dios mío, ¡esas botas de Saint Laurent! Esas son palabras que pensé que nunca diría. Un traje bonito está bien. Entiendo la moda ahora. De hecho, me encanta", añadió.

Por: Bang Showbiz