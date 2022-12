El primer hijo de Kelly Rowland podría ser varón

Aunque por el momento mantiene un silencio sepulcral sobre su primera aventura en la maternidad, la cantante Kelly Rowland -excomponente de las Destiny's Child junto a Beyoncé y Michelle Williams- ha dejado entrever que el primer hijo de su matrimonio con Tim Witherspoon podría ser varón, teniendo en cuenta que se dejó ver recientemente en una boutique californiana comprando minúsculas prendas de color azul que, claramente, iban destinadas a su esperado bebé.

"Madre mía, qué cosas más bonitas le he comprado a mi niño, toda esta ropa es adorable", publica el portal de noticias E! News haciendo referencia a un testigo que escuchó parte de la conversación que la intérprete mantenía con la dependienta del establecimiento.

Por si la jornada de compras de la atractiva artista no fuera suficiente para determinar el sexo de su primogénito -el mismo testigo asegura haberla visto comprando un carrito para bebés basado en el diseño de un Ferrari-, su excompañera y amiga Michelle Williams dejó caer de forma accidental que Kelly estaba esperando un varón al hablar del futuro retoño como su "sobrino".

"Estoy muy contenta de tener otro sobrino en el camino y ya estoy fantaseando sobre el tiempo que voy a pasar a su lado. Espero que Kelly confíe en mí para cuidar de él cuando tenga que ausentarse, porque no me importaría quedármelo todo el tiempo que fuera necesario hasta que sus legítimos dueños me obliguen a devolvérselo", bromeó Michelle en una entrevista con Us Weekly, antes de elogiar a su buena amiga por lo bien que está llevando el embarazo.

"Está fantástica, ¿verdad? Creo que el embarazo le está sentando fenomenal, porque está más guapa y radiante que nunca", añadió.