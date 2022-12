El padre de Miley Cyrus cancela una entrevista tras polémica sobre su hija

El cantante country tenía previsto acudir al programa 'Piers Morgan Live' el pasado martes por la noche, pero 15 minutos antes de que el programa terminara, el presentador anunció que Bill Ray Cyrus no asistiría a su cita con los telespectadores.

A pesar de que el artista no ofreció ninguna razón para justificar su ausencia, el presentador bromeó con la posibilidad de que Bill Ray rehusara aparecer en el programa para evitar las preguntas sobre la provocativa actuación de su hija en los MTV Video Music Awards el pasado domingo, durante la cual Miley se contoneó contra las ingles del cantante Robin Thicke emulando una explícita escena sexual, ataviada con un bikini de color carne de látex.

"Estaba previsto que Billy Ray estuviera esta noche aquí para explicar el comportamiento de su hija, pero no estoy seguro de que sepa cómo explicarlo todavía, por lo que hemos decidido posponer la entrevista. Vamos a conseguir sus primeras declaraciones. Sé que nos estás viendo esta noche, Billy Ray, buenas noches y cuando estés preparado hablaremos sobre esto", dijo Piers Morgan en directo.

Además, el director Morgan Spurlock, que se encontraba en el plató para hablar de su última película --'One Direction: This Is Us'--, no dudó en instar al padre de la popular exniña Disney a que aclarase los motivos que llevaron a Miley a comportarse de tal modo sobre el escenario.

"¡[Billy Ray] tiene que dar algunas explicaciones!", afirmó el cineasta.

Aunque el padre de Miley no apareció en 'Piers Morgan Live', sí habló para el programa 'Entertainment Tonight' en el que aseguró que su hija podrá contar con él para todo lo que precise.

"Desde luego que siempre estaré aquí para lo que Miley necesite. Tengo muchas ganas de verla ya en casa. Ella es mi pequeña y yo soy su padre, independientemente de cómo se rija este circo del espectáculo. La amo de forma incondicional y eso jamás cambiará", confesó.



Por: Bang Showbiz