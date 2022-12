El novio de Lady Gaga le propuso matrimonio con un anillo comestible

El actor Taylor Kinney quiso gastar una broma a Lady Gaga al tiempo que le pedía matrimonio, por eso no dudó en hacerle la petición el día de San Valentín con un anillo de caramelo, que luego eso sí, cambiaría por el de verdad.

"Al principio me dio un anillo comestible. Fue algo increíble y me puse a llorar, estaba encantada, dije ¡sí! de inmediato, y después ya sacó el anillo con un diamante en forma de corazón. Al principio fue un caramelo. Y yo estaba feliz con él", recordaba Gaga en 'Access Hollywood'.

Desde que es una mujer prometida "todo es mejor" para la cantante.

"Hace que todo sea mejor. Cuando estás enamorada y tienes amor lo hace todo mucho mejor", añadió.

Gaga comparte su amor pero no su anillo. Sin ir más lejos, la pasada noche acudió a la gala de los Óscar con un vestido de Azzedine Alaïa al que acompañó con un par de guantes largos rojos, que cubrieron en su totalidad las manos de la artista. Aunque quiso dejar claro que no fue algo intencionado.

"El señor Alaïa diseñó los guantes antes de que me comprometiera y quise mantener el conjunto tal como él lo había pensado en un principio", aclaró.

Pero aunque Gaga ya esté comprometida habrá que esperar todavía algo más para su boda, ya que hasta el momento no ha preparado nada, al estar ensayando las canciones que interpretó en la gala de la Academia, una remezcla de los temas de 'Sonrisas y lágrimas' en honor de su 50 aniversario.

"No hemos empezado a hablar de la boda. He estado centrada en los Óscar y en esta actuación. He puesto mi corazón en esta interpretación", contó a 'Extra'.

Por: Bang Showbiz