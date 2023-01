El mundo del rock rinde tributo a Lemmy Kilmister

El cantante Ozzy Osbourne y su mujer, Sharon, han sido unos de los primeros en rendir tributo a su querido amigo Lemmy Kilmister, líder de la banda británica Motörhead, tras su fallecimiento este lunes a los 70 años a consecuencia de un "cáncer muy agresivo" que le fue diagnosticado solo dos días antes de su fallecimiento.

"Hoy he perdido a uno de mis mejores amigos, Lemmy. Le echaremos de menos mucho. Era un guerrero y una leyenda. Te veré en el otro lado", escribió Ozzy en su cuenta de Twitter, el mismo medio al que recurrió su mujer para despedirse del legendario roquero: "Mi querido amigo Lemmy ha fallecido hoy. Le conocía desde hacía 38 años. Le echaremos muchísimo de menos, pero nunca le olvidaremos".

Los componentes del grupo Red Hot Chili Peppers también quisieron compartir su tristeza por la pérdida de "uno de los mejores roqueros de todos los tiempos".

"Oh Dios mío. Lemmy ha descubierto por fin el último gran secreto. Era uno de los mejores roqueros de todos los tiempos. Un bajista increíblemente único. Y mi héroe", tuiteó Flea, bajista de los Red Hot, a lo que su compañero Dave Navarro añadió: "Paz y amor para Lemmy y para su familia. Descanse en paz".

El batería del grupo Blink 182, Travis Barker, también se unió a las muestras de respeto y aprecio hacia Lemmy -cuyo verdadero nombre era Ian Fraser Kilmister- presentadas por grupos como Kiss, Slipknot o Megadeth.

"Nunca imaginé que llegaría este día... Descansa, Lemmy. Eres y siempre serás un Dios del rock", afirmó Travis en su perfil de Instagram.

La noticia de la muerte de Lemmy fue confirmada en la página de Facebook de Motörhead.

"No hay manera fácil de decir esto, pero nuestro amigo Lemmy falleció hoy tras una corta lucha contra un cáncer muy agresivo. Había descubierto la existencia de su enfermedad el 26 de diciembre y falleció en casa, sentado frente a su videojuego favorito del Rainbow [su pub favorito de Los Ángeles], rodeado de su familia. No sabemos cómo expresar nuestra conmoción y tristeza, no hay palabras", rezaba el mensaje publicado por la formación, que concluía con unas líneas dedicadas a los fans del grupo que incluían un guiño a uno de sus temas más famosos, 'Born to lose': "Tomaos una copa o varias. Compartid vuestras historias. Celebrad la vida que este hombre encantador y maravilloso celebró siempre tan intensamente. Es exactamente lo que él hubiera querido. Nació para perder, vivió para ganar".