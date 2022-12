El hijo de Will Smith cree que el colegio es 'una pérdida de tiempo'

Jaden Smith puede presumir a sus 15 años de estar labrándose una prometedora carrera profesional auspiciada por el apoyo de su famoso padre, el actor Will Smith, un precoz desarrollo que podría llevar al polifacético adolescente a decantarse por abandonar los estudios y a centrarse en seguir cultivando su faceta interpretativa.

Aunque probablemente se verá obligado al menos a terminar la educación secundaria, el joven Jaden ya ha avisado en Twitter de que la escuela le parece "una pérdida de tiempo" que no le ayuda a dar respuesta a sus inquietudes intelectuales, una convicción que contribuye a su intenso deseo de no atravesar nunca más los muros de su absorbente escuela.

"Si todo el mundo dejara el colegio y no volviera a entrar por sus puertas, nuestra sociedad sería mucho más inteligente. Ojalá pudiera marcharme de un centro donde los profesores solo se dedican a lavar el cerebro de los alumnos, una pérdida de tiempo para alguien como yo. Las reglas son creadas normalmente por gente que no es más inteligente que tú, así que crea tus propias normas", escribió en un polémico mensaje que pronto se propagó como el fuego por las redes sociales.

El carácter independiente y la autosuficiencia que irradia Jaden con sus proclamas rebeldes podría ser el resultado de la flexible educación que ha recibido de su madre, la actriz Jada Pinkett-Smith, quien en más de una ocasión ha tenido que defenderse públicamente de las acusaciones que apuntan a ella como una madre excesivamente permisiva con sus ya famosos hijos.

"Nunca he creído en esos preceptos de la educación tradicional que establecen una jerarquía entre los padres y los hijos. A mí no me sirve ese autoritarismo por el que los hijos tienen que obedecer ciegamente a sus padres. Los progenitores nos confundimos mucho y cometemos errores, por lo que es mejor establecer una especie de asociación con los jóvenes que nos ponga al mismo nivel, y que les permita realizarse por sí mismos sin tantas barreras", aseguraba Jada a la revista People.

Por: Bang Showbiz