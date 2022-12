El hijo de Hugh Jackman no cree que su padre sea un héroe

Aunque Hugh Jackman es un héroe para miles de adolescentes gracias a su papel de Lobezno en la franquicia 'X-Men', su propio hijo, Oscar (15), se avergüenza de él ante sus amigos porque cree que no es nada interesante.

"Mi hijo invitó a un amigo a casa, uno nuevo. Así que estaban por la casa y yo les estaba escuchando en la habitación de al lado, el chico era claramente un fan, y no paraba de hacer preguntas. Mi hijo estaba muy callado y básicamente contestaba con monosílabos: 'No, sí, no'. Y al final le soltó: 'Mira, ¿puedes dejar de hacerme preguntas? Tengo que decirte que mi padre no se parece en nada a Lobezno. No es nada guay. Ni es un tipo duro, ¿vale? Olvídate del tema'", explicó el intérprete a Pete Donaldson en la emisora Absolute Radio.

Publicidad

Hugh está de acuerdo con su hijo Oscar y reconoce que a él mismo le sorprende que le permitan interpretar el papel de Lobezno visto lo torpe que es.

"Es sorprendente para mí que pueda llegar a parecer remotamente guay, porque soy muy torpe. Tropiezo mucho. Al final de cada película, para la gente que no me conoce todavía, hacen un montaje con todas mis caídas y lo proyectan en la fiesta de despedida. Lo he visto en todas las películas que he hecho. Salgo tropezando, cayéndome, chocándome contra puertas, haciendo que la gente se caiga, dándome golpes con las garras de Lobezno...".

Por: Bang Showbiz